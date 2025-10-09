寶雅營收／9月20.93億元創新高 第3季64億元亦創高

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
寶雅推出Pingu企鵝家族聯名加碼吸引買氣。寶雅／提供
寶雅推出Pingu企鵝家族聯名加碼吸引買氣。寶雅／提供

寶雅（5904）9日公告9月營收20.93億元創新高，年增2.2%；第3季營收達64.01億元亦創新高，年增4.5%；累計前三季營收187.41億元，年增6.3%，同樣改寫同期新高紀錄。

寶雅表示，營收創高主要受惠於美妝保養、醫美產品及季節性品項的穩定成長，加上醫美節與「企鵝家族」集點換購活動帶動買氣，推升營收表現。

寶雅指出，第3季營收動能除商品結構穩健外，自動結帳機導入持續擴大，亦有效提升消費體驗與結帳效率。展店腳步則維持穩健，第3季淨增加11家店，第4季預期展店可望加速，單季新增門市將達15至20家。截至9月底，全台門市總數已達435家。

寶雅持續強化「POYA Beauty」新店型布局，除延續專業美妝形象外，也融入時尚與生活元素，打造更具互動感與沉浸感的購物體驗。公司表示，未來將依各地區消費特性靈活調整店型比例，優化門市結構與坪效表現。

法人預估，寶雅全年展店數將維持50店目標，年底美妝專門店數可望突破160家，新開與改裝門市營運表現良好，推升整體營收與獲利規模。

展望第4季，寶雅看好在「普發現金」政策帶動下，民眾消費意願回溫，對美妝、保養及香氛醫美商品具明顯刺激效果。配合雙11、聖誕節與歲末節慶檔期，公司將同步強化線上與線下活動，持續擴大品牌互動。

歡慶品牌邁入40周年，寶雅特別攜手療癒系IP「Pingu企鵝家族」，推出限量聯名集點活動，以「Pingu出極 可愛連擊」為主題，結合實用、美感與收藏趣味的五款生活周邊，其中「彈嫩美妝蛋盲盒」與「隨時愛你隨身鏡」掀起開箱熱潮，成為社群話題焦點。

