聖暉Q3、前三季營收同雙創歷年同期新高

無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）於今日公布2025年9月合併營收達39.1億元，年增29％，續創歷年同期新高，展現專案管理效能與跨區域布局良好效益；第3季合併營收達110.4億元，年增45％；累計前三季合併營收達35.1億元，同步年增47％，第3季、前三季皆續寫歷年同期新高。

聖暉*表示，隨著全球半導體、電子零組件及雲端運算等關鍵產業持續加速資本支出，國際大廠對於高效能運算、人工智慧應用、先進製程與先進封裝的投資力道明顯升溫，推升對廠務工程與無塵室建設的需求，進一步創造聖暉*整體在建工程案量保持高檔水準，凸顯集團在多元產業鏈建廠需求中具備高度競爭優勢與即時應變能力。

聖暉*指出，憑藉集團在專案設計、施工整合等服務上的長期深耕，以及機電專業統包工程(EPCM)核心技術能力，加上提供從規劃、設計、施工到後期維運的完整解決方案，有效滿足客戶在建廠過程中的高品質與即時交付要求，成為多元產業客戶的首選合作夥伴，創造聖暉*於半導體、電子零組件、資料中心與傳統產業等不同領域的市場滲透率，持續拓展集團版圖奠定堅實基礎。

聖暉*對本季營運持正向樂觀看法。公司表示，隨著地緣政治因素推動全球供應鏈加速多點布局，台灣、美國及東南亞地區的建廠需求仍將維持強勁，相關專案的發包與執行可望成為集團未來營收的關鍵動能，同時，AI應用帶來的高速運算與儲存需求，將進一步驅動半導體製程、先進封裝與資料中心的擴建潮，聖暉*將持續把握這波產業結構轉型的契機，憑藉在地化經驗、跨國專案實績及完整的工程技術基礎，深化與全球大廠的策略合作關係，並積極探索綠色節能工程與新興產業應用領域，奠定集團在全球主要市場的擴張腳步。