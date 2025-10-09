群聯9月營收站上65億元、月增近一成 單月每股賺4.06元

群聯（8299）今（9）日公布9月自結合併營收與獲利，9月合併營收65.15億元，月增近10%、年增達47%，公司表示主因儲存型快閃記憶體 （NAND Flash）儲存市場需求逐步回溫且去年9月基期較低，使年增幅度更加顯著。

群聯並公布9月每股純益達4.06元，顯示群聯在非消費型市場 (Non-consumer) 的布局以及研發投資也持續正面挹注公司獲利。

群聯執行長潘健成表示，9 月份整體控制晶片總出貨量年成長達 35%，其中 PCIe SSD 控制晶片的單月出貨量更較去年同期大幅成長近 300%，創下歷史新高紀錄；此外前三季NAND 儲存位元數出貨量年成長也接近 11%，同樣創下歷史同期新高，顯示全球 NAND 儲存應用需求持續穩健且蓬勃發展。

潘健成說，此出貨實績，一如先前市場預測，在AI 推論需求不斷攀升的情況下，對資料儲存產生了龐大的新增需求，使得 NAND 產業供需失衡的現象已逐漸浮現。對此，群聯已提前進行多項佈局，並將持續與 NAND 原廠供應商保持密切合作，確保供貨穩定，以滿足全球客戶對高效能儲存的迫切需求。

潘健成指出，目前企業級固態硬碟（SSD ）需求持續成長，加上 NAND 供給吃緊的市場環境，群聯企業級 SSD 正加速導入更多客戶伺服器系統，進一步擴大市場占有率。同時，群聯的 aiDAPTIV+ 技術也持續擴大 Design-in 至搭載 iGPU (integrated GPU) 的 PC 平台中，顯示 PC OEM 客戶正積極布局邊緣 AI 推論應用場景，有助群聯持續擴大aiDAPTIV+的應用場域。

控制晶片方面，群聯也同步在手機與 PC OEM 市場持續擴大市占率，為公司長期穩定成長奠定更深厚的基礎，也將為公司營收正面挹注。