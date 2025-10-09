全家營收／9月92億元年增2.4% 單月、累月創同期新高
全家（5903）9日公布9月營收92億元，年增2.4%，累計前九個月營收為812.2億元，年增3.5%，單月、累月皆創同期新高。
全家表示，綜觀9月營運表現穩健，受惠店數持續成長、掌握開學及連假商機，並衝刺中元普渡晚鳥商機，帶動整體泛鮮食、一般商品相關品項業績同步向上，整體經營績效穩定成長。
全家9月瞄準開學商機，泛鮮食運用品質構改、跨界聯名兩大策略續推鮮食新品，為業績主要成長動能。因應早餐需求，鮮食品牌「金飯糰」以日本越光系品種米推出全新「極選系列」，並加入高品質海鮮餡料做為關鍵食材，帶動飯糰業績成長超過一成；跨界聯名鮮食，首度攜手經典巧克力品牌M&M'S推出甜點、麵包等烘焙類商品，整體策略奏效，相關品類業績向上；有國民冰沙之稱的酷繽沙則同推話題新品「M&M'S巧克力酷繽沙」，將M&M'S巧克力豆打碎與巧克力冰沙混合，獨特脆脆口感，銷售力道強勁，業績跳躍性成長四成以上。
全家表示，把握傳統中元普渡晚鳥商機，實體店鋪與線上通路同推販促活動，帶動巧克力、點心零食、罐頭等拜拜商品皆成長超過一成。
展望十月，全家表示，陸續迎來中秋節、雙十節慶及光復節連假商機，除掌握出遊商機需求，因應季節體感指數變化，秋冬溫暖濃郁型商品將登場，如uno pasta、minimore將再推話題新品，皆可望驅動整體業績。
截至114年9月30日止，全家便利商店總店舖數達4,411家。
