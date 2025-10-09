中美晶營收／9月75億元、月增26%創同期新高 押注美國在地化

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

太陽能廠中美晶（5483）9日公布9月合併營收達75.9億元，月增26.22%、年增18.5%，創歷年同期新高、單月歷史次高；第3季營收190.8億元，季減5.67%、年減5.17%；前九月累計586.9億元，年減1.72%。中美矽晶子公司環球晶（6488）9月營收則達到59億元，月增33.33%、年增14.6%，第3季144.9億元，季減9.46%、年減8.67%。

中美矽晶表示，今年匯率大幅波動壓抑台幣帳面數字，但以美元計價依舊穩健：第3季約6.4億美元，季減2.01%、年增3.14%，前九月約18.8億美元，年增1.12%。以美元計，環球晶第3季約4.9億美元，季減5.95%、年減0.66%；前九月約14.8億美元，年增2.45%，顯示升值主要影響台幣帳面，實質營運仍在軌道上。

在產品動能上，環球晶GaN產線全年滿載，因應資料中心高效電源與快充、 高頻通訊需求，公司已規劃約30%產能擴充，藉由效率與體積優勢搶占高效電源轉換商機。新材料布局同步推進：310×310mm方形矽晶圓與12吋SiC晶圓已完成原型並進入送樣階段，後續將沿核心的切割、研磨、拋光技術深化製程，卡位大尺寸材料的下一輪擴產與導入時點。

綠能方面，集團旗下平台近期與國際封測大廠簽下10年、7.8億度綠電合約，累計已簽逾180億度PPA，長約電力可望成為穩定的新增營收與毛利來源。集團亦透過關聯企業擴張加速綜效：台特化（4772）上櫃滿一年後第3季營收年增近兩倍並收購弘潔科技65.22%股權切入高階製程超潔淨清洗與再生服務；宏捷科（8086）續拓展光通訊與多元應用、朋程（8255）推進新世代MOSFET驗證。中美矽晶表示，將以半導體（Si／SiC／GaN）＋再生能源雙主軸驅動全球布局，持續拉高原幣營收成長，並在匯率回穩後逐步反映於台幣帳面表現。

展望後市，中美矽晶把握美國在地化採購趨勢帶來的中長期機會。受關稅與232調查等不確定性影響，多家客戶已要求加速送樣與驗證，預期隨著在地供應策略推進，美系訂單能見度可望提升，帶動美國市場成為未來成長引擎之一。

