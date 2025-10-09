昕力資訊前九月營收年增12.84％ 下半年營運穩健走升

昕力資訊（7781）累計前九月營收5.32億元，較去年同期成長12.84％，下半年營運維持穩定成長步伐。總經理葉怡蘭表示，公司海內外經營皆有斬獲，全年營運可望持續穩健走揚。

葉怡蘭指出，在國內市場，昕力資訊積極搶占醫療市場，參與政府「健康台灣深耕計畫」，為下半年執行主軸之一；在海外市場也有推進，越南子公司TPIsoftware Company Limited與國泰銀簽下2年約新台幣2億元的服務合約，對未來營收有正面效益。

昕力資訊正與建佑醫院、光田綜合醫院等近20間醫療院所密切議約，配合政府計畫推進，醫療場域的系統導入與升級也持續放量，營收將在第4季將陸續發酵，未來更可帶來長期營收動能。

葉怡蘭表示，昕力資訊與醫療院所的合作有四大層面，包含以生成式 AI 減輕醫護負擔、透過電子病歷( FHIR) 與企業級應用程式介面( API) 完成標準化整合並落實集中稽核與資安合規，同步導入碳盤查與節能管理等 ESG 工具，並建立人才培訓與知識平台，強化流程標準化與擴充效率，預期可大幅提升合作院所之系統韌性與運營效率。

海外市場部分，昕力資訊旗下二間越南全資子公司，積極拓展當地大型金融與保險客戶。其中TPlsoftware Company Limited 10月初已與國泰世華銀行簽訂為期兩年、約新台幣2億元之資訊顧問服務合約，預計將於第4季啟動。隨著海外業務持續擴展，預期占整體營收比重將穩步提升。

葉怡蘭表示，昕力資訊將在國內延續「AI賦能、在地深耕」策略，以「健康台灣深耕計畫」帶動的醫療院所導入與升級為內需引擎，並深化海外合作為第二引擎，強化公司經營，隨營收陸續認列、費用結構持續優化，展望維持審慎樂觀。