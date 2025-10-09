快訊

85度C拋震撼彈！美食-KY啟動中國關店減損 不排除退出特定區域市場

消失演藝圈多年！ 江蕙舊愛洪榮宏認「2人已失聯」 揭江淑娜近況

14家外企列入不可靠實體清單 陸商務部指控與台灣軍事合作

昕力資訊前九月營收年增12.84％ 下半年營運穩健走升

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
昕力資訊總經理葉怡蘭。圖／昕力資訊提供
昕力資訊總經理葉怡蘭。圖／昕力資訊提供

昕力資訊（7781）累計前九月營收5.32億元，較去年同期成長12.84％，下半年營運維持穩定成長步伐。總經理葉怡蘭表示，公司海內外經營皆有斬獲，全年營運可望持續穩健走揚。

葉怡蘭指出，在國內市場，昕力資訊積極搶占醫療市場，參與政府「健康台灣深耕計畫」，為下半年執行主軸之一；在海外市場也有推進，越南子公司TPIsoftware Company Limited與國泰銀簽下2年約新台幣2億元的服務合約，對未來營收有正面效益。

昕力資訊正與建佑醫院、光田綜合醫院等近20間醫療院所密切議約，配合政府計畫推進，醫療場域的系統導入與升級也持續放量，營收將在第4季將陸續發酵，未來更可帶來長期營收動能。

葉怡蘭表示，昕力資訊與醫療院所的合作有四大層面，包含以生成式 AI 減輕醫護負擔、透過電子病歷( FHIR) 與企業級應用程式介面( API) 完成標準化整合並落實集中稽核與資安合規，同步導入碳盤查與節能管理等 ESG 工具，並建立人才培訓與知識平台，強化流程標準化與擴充效率，預期可大幅提升合作院所之系統韌性與運營效率。

海外市場部分，昕力資訊旗下二間越南全資子公司，積極拓展當地大型金融與保險客戶。其中TPlsoftware Company Limited 10月初已與國泰世華銀行簽訂為期兩年、約新台幣2億元之資訊顧問服務合約，預計將於第4季啟動。隨著海外業務持續擴展，預期占整體營收比重將穩步提升。

葉怡蘭表示，昕力資訊將在國內延續「AI賦能、在地深耕」策略，以「健康台灣深耕計畫」帶動的醫療院所導入與升級為內需引擎，並深化海外合作為第二引擎，強化公司經營，隨營收陸續認列、費用結構持續優化，展望維持審慎樂觀。

營收

延伸閱讀

最佳十大動力系統榜單出爐 油電動力居多但仍有亮點

馬路要怎麼過... 榮總路型改造 交通局：北市45醫療院所年底陸續改善

Nissan新Hybrid油電混合動力將挑戰Hyundai與Toyota！

500盤2025／飲食生活作家葉怡蘭：歲月的累積自有其意義

相關新聞

群聯9月營收站上65億元 月增近一成 單月每股賺4.06元

群聯（8299）今（9）日公布9月自結合併營收與獲利，9月合併營收65.15億元，月增近10%、年增達47%，公司表示主...

中美晶9月營收創歷年同期新高 環球晶寫歷年同期第三高

中美晶(5483)今日公告9月合併營收75.9億元，月增率26.22%，年增率18.50%。中美晶今年第3季的合併營收為...

寶雅營收／9月年增2.2% 單月、累月創同期新高

寶雅（5904）9日公布9月營收20.9億元，年增2.2%，累積前九月營收達187.4億元，年增6.3％，單月、累月創同...

藏壽司營收／吉伊卡哇助攻！9月創同期新高 第3季創單季新高

吉伊卡哇發威！亞洲藏壽司（2754）9日公告9月營收4.9億，年增2.9%，創下同期新高。第3季營收在暑假助攻下，來到1...

群聯營收／9月65.15億元、年增47.04% 第3季181億元創新高

儲存型快閃記憶體（NANDFlash）控制晶片大廠群聯（8299）9日公布9月合併營收達65.15億元，月增9.79%，...

家登9月營收5.93億元備戰第4季出貨 家碩南科擴產到位

家登精密（3680）於9日公佈2025年9月營收報告，集團合併營收約為新台幣5.93億元，今年累積1~9月營收約50.7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。