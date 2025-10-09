銳澤Q3、前三季營收 同創歷年同期新高

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
銳澤總經理周谷樺。記者簡永祥／攝影
高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤（7703)今日公告9月合併營收達2.20億元，月增9.26％、年增10.59％，連續五個月刷新歷年同期新高，並改寫歷年同期次高；第3季合併營收為6.01億元，年增28.16％，創歷年同期新高；累計前三季合併營收為17.78億元，年增34.82％，同步創下歷年同期新高。

銳澤指出，9月受惠在半導體產業景氣回溫與AI伺服器、先進製程擴建需求升溫下，帶動旗下氣體主系統及二次配工程出貨與認列進度攀升，同時配合客戶於台灣、中國及美國等地新廠設置進度，積極擴充專案管理與整體技術服務能量，確保各區域專案交期與品質，保持客戶良好滿意度，進一步推升第3季、前三季整體營收皆躍歷年同期新高。

銳澤表示，公司持續推進「國際化、人力專業化、技術差異化」三大策略方向，積極拓展日本、新加坡及美國市場據點布局，銳澤憑藉長期深耕高科技產業無塵室及氣體供應系統整合領域，具備設計、施工、維運一體化的Turnkey統包接案能力，可依客戶需求提供客製化方案，深化既有知名半導體晶圓廠、記憶體廠客戶業務合作，助力創造未來營運良好動能。

銳澤對本季營運抱持樂觀。公司將持續強化全球專案協作，並持續深化與國際大廠策略合作關係，且隨著半導體與記憶體客戶新廠擴建計畫持續進行，氣體主系統訂單需求有望持續升高，皆創造整體營運良好加分效果，另一方面，公司仍深耕氣體供應主系統與Turnkey統包業務，以及剛性需求的氣體二次配工程等，並積極投入產品創新與技術研發、擴充國際化專業人力團隊，有助於擴大業務接單規模與市場競爭力，有望帶動營運表現進一步提升。

