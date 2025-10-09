中美晶9月營收75.9億元創次高 環球晶59億元、年增14.6%

中美晶（5483）於9日宣布9月業績，月增逾兩成，不但是單月歷史次高表現，也是歷年同期新高水準。同時，中美晶旗下半導體矽晶圓廠環球晶（6488）9月業績也月增逾三成。

中美晶9月合併營收為75.9億元，月增26.2%，年增18.5%；累計第3季合併營收為190.8億元，季減5.6%，年減5.1%；前三季累計合併營收為586.9億元，年減1.7%。

中美晶指出，上半年新台幣兌美元明顯升值，至8月起轉為緩貶，整體仍壓抑以新台幣換算的營收表現。若以美元計算，該公司第3季合併營收為6.4億美元，季減幅度僅2%、年增3.1%。前三季累計營收為18.8億美元，較去年同期成長1.1%。

同時，環球晶的9月合併營收為59億元，月增33.3%，年增14.6%；第3季合併營收144.9億元，季減9.4%，年減8.6%；累計前三季合併營收為461億元，年減0.4%。

環球晶提到，該公司第3季營運受到多重外部因素影響。國際政經環境持續不確定，美國關稅與232調查尚未明朗，終端市場能見度偏低，客戶下單趨於保守。同時，部分訂單因客戶考量關稅生效時程而提前於第2季出貨，致使第3季表現承壓。在此背景下，美國客戶對於在地採購的需求愈加迫切。除了因應關稅與政策的不確定性，更著眼於供應鏈韌性與交期可靠度，多家客戶已要求加速送樣與驗證，預期隨著主要客戶逐步推進在地採購策略，美國市場將成為中長期營運的重要成長驅動力之一。