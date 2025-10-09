長園科營收／第3季2.1億元 續創單季業績新高紀錄

鋰鐵電池模組廠長園科（8038）9日公告2025年9月合併營收6,937萬元，月減0.36%、但年增175.78%；第3季合併營收2.1億元，季增28.83%、年增311.76%，續創單季營收新高紀錄；前三季合併營收4.11億元，年增亦達372.94%。

長園科表示，受惠半導體客戶採用的UPS電池模組及BMS電池管理系統出貨量持續提升，以及子公司寰聖電動車、無人搬運車等應用領域訂單增加，推升公司第3季合併營收再創單季新高，並較上季1.63億元成長29%。

長園科除持續深耕半導體客戶UPS應用市場外，亦積極拓展科技業、運輸業及資料中心等新興市場，以因應市場多元應用需求。隨著高效率、高安全性的UPS鋰鐵電池與BMS電池管理系統，在半導體、AI、HBM等產業應用範圍快速拓展，可望持續推升公司出貨成長動能。

展望未來，長園科表示，隨全球再生能源與儲能市場中長期發展趨勢底定，淨零碳排與ESG趨勢推動鋰鐵電池逐步取代傳統鉛酸電池，公司將積極強化研發實力與產能配置，拓展市場應用布局，擴大業績規模並提升獲利能力，進一步推升整體營運發展空間。