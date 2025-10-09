中美晶9月營收創歷年同期新高 環球晶寫歷年同期第三高

中美晶(5483)今日公告9月合併營收75.9億元，月增率26.22%，年增率18.50%。中美晶今年第3季的合併營收為190.8億元，季減5.67%，年減率5.17%；今年前三季累計合併營收達586.9億元，較去年略減1.72%。中美晶2025年9月營收創歷年同期最高、單月歷史第二高紀錄。

中美晶表示，今年以來匯率波動劇烈，上半年新台幣兌美元明顯升值，8月起轉為緩貶，整體仍壓抑以台幣換算的營收表現。若以美元原幣計算，中美晶第3季合併營收為6.4億美元，季減僅2.01%、年增3.14%；反觀以台幣計算則呈現衰退，顯示匯率升值對帳面營收的影響明顯。中美晶前三季累計營收18.8億美元，較去年同期成長1.12%，以台幣計算則小幅衰退的1.72%，營運以原幣計算仍維持穩健。

中美晶旗下的半導體子公司環球晶今日也公告9月營收，合併營收達59.0億元，月增率33.33%，年增率14.60%。環球晶圓今年第三季合併營收達144.9億元，季減9.46%，年減8.67%。環球晶圓2025年前三季累計合併營收為461.0億元，較去年同期減少0.40%。環球晶圓2025年9月單月營收創歷年同期第三高。

相同地，營收以美元為主的環球晶圓也受新台幣升值影響，台幣計價營收年增率略顯平緩。若以台幣計算，第三季及前三季營收皆較去年同期減少，但若以美元原幣計算，環球晶第3季合併營收達4.9億美元，比第2季減少5.95%，年減幅僅0.66%，下降程度大幅收斂；前三季累計營收為14.8億美元，較去年同期成長2.45%，年營收變動率由台幣計價的下滑轉為美元計價的成長。顯示匯率升值對帳面營收的壓抑效應明顯，公司以美元為主的實質營運仍維持穩定。

環球晶表示，第3季營收受到多重外部因素影響。國際政經環境持續不確定，美國關稅與 232 調查尚未明朗，終端市場能見度偏低，客戶下單趨於保守。同時，部分訂單因客戶考量關稅生效時程而提前於第二季出貨，致使本季表現承壓。為因應關稅與政策的不確定性，更著眼於供應鏈韌性與交期可靠度，多家客戶已要求加速送樣與驗證，預期隨著主要客戶逐步推進在地採購策略，美國市場將成為中長期營運的重要成長驅動力之一。

環球晶也加速新材料開發。因氮化鎵 (GaN) 產線持續維持全年滿載，公司已規劃再擴增約30%的產能，以因應高效電源轉換及資料中心等應用的需求。