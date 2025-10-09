晶呈科技營收／9月1.64億元 年增近一倍

特殊氣體廠晶呈科技（4768）9日公布9月營收1.64億元，年增98.5%；累計前九月營收6.78億元，年減10.1%。

晶呈科技在公告中說明，上月營收表現較去年同期顯著成長，主因是客戶需求增加。

繼8月營收年增逾三成後，晶呈科技本月營收再創高。雖受上半年3D NAND記憶體訂單衰退拖累，外加雷射氣體價格下跌等因素影響，上半年累計營收不如預期，但法人看法下半年需求將回溫。市場傳出，因日、韓記憶體大廠重啟拉貨，帶動特殊氣體訂單回籠，法人預期，第4季鋼瓶出貨量估大增至7,100-7,300支。其光阻液（Stripper）產能也持續擴充。

晶呈科技也於去年規劃在其頭份三廠，啟動C4F6氣體一級製造合成廠，預計於2026年第2季投產，年產值上看20-25億元。C4F6是應用於半導體蝕刻製程的特殊氣體。旗下TGV玻璃載板技術，目前也已有12家客戶進入驗證階段，法人認為，該技術有望帶動業績成長。