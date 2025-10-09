快訊

寶雅營收／9月年增2.2% 單月、累月創同期新高

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
寶雅40周年特別攜手超人氣療癒系IP「Pingu企鵝家族」，以「Pingu出極 可愛連擊」為主題，推出五款限量生活周邊。寶雅/提供
寶雅（5904）9日公布9月營收20.9億元，年增2.2%，累積前九月營收達187.4億元，年增6.3％，單月、累月創同期新高。

寶雅表示，9月營收創同期新高，主要受惠活動、美妝品類帶動成長，寶雅將持續展店，預計對公司帶來正面貢獻，並藉由美妝及家居店型，提高台灣滲透率；同時寶雅將持續加速數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局，提升消費者體驗。

寶雅指出，截至9月底為止，全國共有435間寶雅，今年以來持續進行店型調整，並同步開新店面，市場看好寶雅除了加強美妝店的布局，預期年底美妝店數達160間，並搭配一般店及店中店，維持全年三店型合計淨增50店的目標。由於新開店及改裝店的營運績效表現良好，加上美妝店坪效亮眼，法人預期寶雅今年營收有機會挑戰雙位數成長。

歡慶POYA寶雅邁入40周年，特別攜手超人氣療癒系IP「Pingu企鵝家族」，以「Pingu出極 可愛連擊」為主題，推出五款兼具實用、美感與收藏趣味的限量生活周邊。

「彈嫩美妝蛋盲盒」與「隨時愛你隨身鏡」話題熱度最高，盲盒形式更掀起「開箱驚喜潮」，成為社群新一波收藏焦點。即日起至POYA寶雅線上買購物，加入會員後單筆消費滿200元送1枚數位印花、滿400元送2枚，依此類推。集滿6枚即可於APP加購任一Pingu限量聯名周邊，採預購到貨制並憑券至門市取貨。透過企鵝家族的萌系小物相伴，為日常注入滿滿療癒能量，也再次展現寶雅40年來「陪伴成長、溫暖相隨」的品牌精神。

