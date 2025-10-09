快訊

藏壽司營收／吉伊卡哇助攻！9月創同期新高 第3季創單季新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
吉伊卡哇發威！亞洲藏壽司營收寫佳績。亞洲藏壽司/提供
吉伊卡哇發威！亞洲藏壽司營收寫佳績。亞洲藏壽司/提供

吉伊卡哇發威！亞洲藏壽司（2754）9日公告9月營收4.9億，年增2.9%，創下同期新高。第3季營收在暑假助攻下，來到15.5億，創下單季歷史新高。累計今年前三季營收43.2億，年增5.3%，創同期新高。

亞洲藏壽司表示，受惠吉伊卡哇商機，18款日本原創扭蛋成功圈粉，9月營收續旺。繼暑假強檔IP史努比，吉伊卡哇強勢接棒，不負市場眾望，並帶動第3季營收創單季最高紀錄。

展望第4季，公司表示，10月中秋節、國慶日、光復節三波連假，出遊及聚餐商機蓄勢待發，聯名周邊及壽司新品接連登場。除了吉伊卡哇最終回滿額贈壽司盤，6款海鮮新品開賣，其中首賣的海苔章魚燒，一推出就受到市場關注。全台門市再掀起新一波訂位潮。

在展店方面，南台灣高雄五福光華店、台南永康永大路店接連開幕，公司樂看營收表現。目前全台共計61家門市。

