群聯營收／9月65.15億元、年增47.04% 第3季181億元創新高

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
群聯創辦人暨執行長潘健成。圖／本報資料照片
儲存型快閃記憶體（NANDFlash）控制晶片大廠群聯（8299）9日公布9月合併營收達65.15億元，月增9.79%，年增47.04%，寫下歷史單月次高。第3季合併營收181.37億元創新高，季增1.38%，年增高達30.08%。累計1–9月營收498.65億元，年增7.55%，創歷史同期新高。

群聯電子執行長潘健成表示：「9月份整體控制晶片總出貨量年成長達35%，其中PCIe SSD控制晶片的單月出貨量更較去年同期大幅成長近300%，創下歷史新高紀錄；同時，累計至9月的NAND儲存位元數出貨量年成長也接近11%，同樣創下歷史同期新高，顯示全球NAND儲存應用需求持續穩健且蓬勃發展。如同我們先前的市場預測，在AI推論需求不斷攀升的情況下，對資料儲存產生了龐大的新增需求，使得NAND產業供需失衡的現象已逐漸浮現。對此，群聯已提前進行多項布局，並將持續與NAND原廠供應商保持密切合作，確保供貨穩定，以滿足全球客戶對高效能儲存的迫切需求。」

潘健成進一步說明：「目前企業級SSD需求持續成長，加上NAND供給吃緊的市場環境，群聯企業級SSD正加速導入更多客戶伺服器系統，進一步擴大市場占有率。同時，我們的aiDAPTIV+技術也持續擴大Design-in至搭載iGPU（integrated GPU）的PC平台中，顯示PC OEM客戶正積極布局邊緣AI推論應用場景，有助群聯持續擴大aiDAPTIV+的應用場域。控制晶片方面，群聯亦同步在手機與PC OEM市場持續擴大市占率，不僅為公司長期穩定成長奠定更深厚的基礎，也將為公司營收正面挹注。我們將持續結合產品技術優勢與市場布局節奏，為全球客戶提供更具競爭力的解決方案。」

