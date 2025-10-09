聯發國際營收／9月1.09億元年增逾七成 第3季創同期新高

聯發國際（2756）9日公告9月營收1.09億元，年增71.34%，創下歷史同期新高。公司表示，在暑假飲料旺季、以及Sharetea歇腳亭和UG雙品牌新展店效益帶動下，第3季營收3.38億元，年增84.35%，創新高。累計前三季營收8.4億元，年成長66.35%，亦為同期新高。

延續去年以來的熱潮，聯發國際旗下新時尚茶飲品牌UG Tea創立後，除了新展店持續創造大排長龍的佳績外，既有門店銷售也同樣維持高檔。目前UG台灣包含直營與加盟共36店，各單店月營收均表現亮眼。平均單店日銷量約1,500杯，提供集團營收強力動能。今年下半年起，UG台灣將以平均每月新開立5到6店家的速度持續展店，UG台灣營收表現可望為集團帶來更高成長助益。

除了台灣布局穩健向前外，UG在海外市場亦展現亮眼成績。9月底於香港海港城開出第三家門店，其他分店同樣維持優異營運表現。此外，UG美國將於10月25日在大洛杉磯開出美國首家門店，該店同時定位為品牌全球旗艦店，未來將以此為核心，啟動UG北美市場的長期布局。除台灣、香港與北美外，UG也正緊鑼密鼓推進海外拓展計畫，預計將依規劃陸續進軍新加坡、馬來西亞與澳洲等五大重點市場，致力打造橫跨全球的時尚茶飲風潮。

除了UG之外，Sharetea歇腳亭的海外布局同樣傳來捷報。10月5日Sharetea歇腳亭正式插旗南亞市場，在印度海德拉巴開出首家門店。總部與合盟夥伴看好印度龐大的市場潛力與手搖飲在當地仍屬藍海的發展空間。期望搶占市場先機，讓Sharetea歇腳亭成為印度手搖飲領導品牌。品牌計畫於未來三年內在印度開設30家門店，持續擴大品牌版圖。

聯發國際延續雙品牌成長引擎策略，藉由台灣與海外市場多點開花。在今年前三季營收表現亮眼下，預估今年全年營收將再創新高。