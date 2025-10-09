漢來美食營收／9月5.12億元、月增3.59% 第3季14.67億元創同期新高

漢來美食（1268）9日公告9月營收，單月營收為5.12億元，月增3.59%，年減1.46%；第3季營收14.67億元，季增3.64%，年增2.49%，創同期新高；累計前三季營收46.17億元，年增4.31%，亦為同期新高。公司表示，今年雖受部分餐廳拓點與改裝影響，營業天數略有減少，但整體營收仍持續走高。

隨著餐飲旺季第4季的到來，漢來美食營運布局已然到位，今年預計在11月即將迎來尾牙及年終的聚餐熱潮，高雄漢來大飯店與漢來巨蛋宴會廳截至9月底累計接訂的桌席已接近萬桌，訂單仍持續湧入。而南港漢來大飯店宴會廳年底前的訂席狀況也接近滿檔，目前已接訂逾4,300桌，尾牙檔期單店收入可望突破億元，成為第4季成長動能之一，集團全年營運表現值得期待。

除了宴會廳體系開出亮眼紅盤，自助餐體系的桃園南崁海港台茂店也已進入改裝中期，將於12月中旬以「島語」品牌全新登場，預期以島語的高人氣，可望為年底營運再添一把旺盛柴火。

分析漢來美食第3季營收續創同期新高，主要受益於9月的中秋檔期月餅及相關禮盒，多達66,000盒全部售罄，不但穩站飯店類月餅禮盒銷售量的全台之冠，也持續墊高禮盒營收。

而9月更因有自助餐品牌的「島語」高雄漢神百貨店加入戰隊，單月單店創下近4,700萬營收；同時，台北南港店也不遑多讓，交出優異成績單，雙店齊發力單月業績直逼億元。至於海港自助餐部分，雖桃園台茂店自8月底停業改裝，總店數由7間減為6間，但在9月各店營收也都較去年同期成長，總營收達1.3億元以上，展現穩健營收能力，成為集團核心成長動能主力之一。

進入10月後，拜今年新增的3個3天的連續假期所賜，親友聚餐的機會勢必大增，再加上名人坊台中新光三越分店也順利於9月27日復業，復業後即表現亮眼，僅3日營收即突破250萬元。西餐品牌方面，「焰牛排館」將於11月14日至16日舉辦該品牌年度最大盛事米其林餐酒會，今年邀請前來客座的是日本東京米其林二星名廚「朝比奈悟」（Satoru Asahina）及其團隊，活動3日共150席即將售罄，預期將可強化品牌聲量並帶動高端餐飲收益。