半導體設備商弘塑 盤中大漲逾8%

半導體設備商弘塑（3131）9日盤中大漲，最高攻上1,750元，漲逾8%。

弘塑接單情況暢旺，累計前八月合併營收為39.03億元，年增54.9％。法人預期，該公司今年營收與獲利表現雙雙挑戰歷史新高在望，全年營收表現有機會首度挑戰突破60億元大關。

弘塑上半年歸屬母公司業主淨利4.61億元，年增22.2％，每股純益15.79元。

法人認為，弘塑第3季營收表現應能維持成長態勢，達成連六季提升的局面，只要新台幣匯率走勢變化不要太大，對其第4季的展望仍維持樂觀。

弘塑先前提到，受惠於2.5D／3D等先進封裝需求旺盛，今年接單力道強勁，現階段產能維持滿載狀態，設備訂單能見度已排到2026年上半年，關鍵機台的交期長達數月。