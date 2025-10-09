上洋營收／9月3.7億元 年增12.8% 創同期新高

台灣空調及商用洗衣代理廠商上洋產業（6728）8日公布9月營收3.7億元，月增12.54%，年增12.8％；累計前九月營收34.3億元，年增35.7％，為同期新高。

上洋表示，受惠天候持續炎熱、新通路拓展與新品口碑良好，略平衡經濟環境對家用空調消費力道影響的氛圍，成功挹注市場動能，加上通路客戶為農曆年前裝潢潮備貨，並搭配商用空調專案穩健交付，推升單月營收再創歷年同期新高。累計前3季營收34.3億元，延續雙位數年增動能。

上洋指出，商用洗衣方面，《SeSA自助洗衣吧》店數穩健擴張，今年展店速度明顯快於去年同期。雖然市場競爭激烈，回顧前3季上洋有信心今年以高於全台自助洗衣店平均成長率的速度推進。

此外，公司與日本《AQUA》、美國《優必洗》原廠保持緊密合作，積極推動洗衣設備更新與升級，以提升市場競爭力，並依據不同據點與來客族群需求，為客戶靈活規劃多元機型方案，例如：小宅密集、市區據點以洗脫烘一體的《AQUA》搶攻便利市場，而宿舍區與工業區則以洗烘獨立運作價格具優勢的《優必洗》切入，兼顧效率與品質，滿足業主與消費者多樣化需求。

上洋進一步表示，雖整體大環境受消費信心影響仍趨保守，但觀察空調家電年底前裝修、汰舊換新需仍有支撐，消費者裝修意願在第4季應有望回升，公司將以更審慎保守的態度看待市場狀況，持續觀察國內外市況變化，調整產品布局與營運節奏，回應市場變動與需求，以確保成長動能延續，並透過新通路與新業態的布局推進未來經營的永續發展。