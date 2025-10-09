開展營收／海外市場與自有品牌動能強勁 9月創同期新高

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

開展（7789）受惠海外市場及自有品牌展現強勁動能，29月自結合併營收1.70億，較去年同期1.50億增加13.71%，為歷年9月合併營收新高。累計前三季營收15.91億，年增8.30%，同步續寫同期高峰。

開展餐飲集團表示，營收持續穩健攀升，主因來自香港與上海兩大海外市場的挹注，上海Texas Roadhouse較去年同期成長近20%，為集團海外版圖拓展注入強心針，也加速明年展店計畫進程。同時，自有品牌SALT & STONE與 LillA亦提供了新的成長動能，以嶄新風格吸引全新消費族群，開展新氣象。

展望第4季，兩大台柱TGI FRIDAYS與Texas Roadhouse將緊抓聚餐商機，期盼透過持續優化餐點品質與體驗，帶動整體來客數。除延續年末歡慶熱潮外，開展餐飲集團也將持續整合品牌策略與跨界合作，提升各品牌能見度與市場競爭力，為2025年營運成長奠定基礎。

