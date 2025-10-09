家登營收／9月5.93億元、月增5.5% 前九月50.79億元、年增0.2%

快訊

經濟日報／ 記者徐睦鈞／即時報導
家登董事長邱銘乾。圖/本報系資料照片
家登精密（3680）公布9月營收，集團合併營收約為5.93億元，月增5.5%，年減2.3%今年累計前九月營收約50.79億元，年增0.2%。今年家登克服全球貿易局勢、投資市場動盪，及協助客戶調整升級等種種挑戰，下半年各地區逐步迎來需求高峰期，營運動能持續走揚，全力衝刺備貨，備戰Q4出貨。

伴隨先進封裝技術不斷突破，市場上百家爭鳴，不同製程各有優缺點，家登不放過所有製程發展機會，貼近客戶需求，涵蓋美、中、日、台大客戶，囊括從晶片、載板到封裝不同尺寸及使用需求，配合開發全製程專屬載具，迎接封裝技術量產時代來臨，家登將成為提供一站式解決方案之供應商。全系列先進封裝載具驗證來到關鍵階段，為確保後續客戶使用無虞，家登與機台廠商合作全面展開測試中，除確保

相容性，期能在共同測試中建立baseline，不僅有利於後續新產品開發，亦能確立家登在先進封裝載具領域領先優勢。

家登持續布局產業新趨勢，放大競爭優勢，站在未來看現在，布局下一個市場潛力深厚的技術節點，有鑑於全球終端需求依然強勁，包含先進製程、先進封裝、AI等，台灣仍扮演全球半導體供應鏈重要角色。今年家登各項圍繞先進製程的產品線出貨量皆攀新高，EUV POD表現亮眼，先進製程FOUP顯著放量，加上後續先進封裝載具挹注，共同帶動營運新高，鞏固半導體載具領先地位。

