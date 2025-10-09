鈊象9月每股稅前賺3.74元

遊戲股王鈊象（3293）昨（8）日公告自結9月稅前盈餘10.54億元，每股稅前盈餘3.74元，較8月自結每股稅前盈餘4.24元下滑。

鈊象日前已公布9月營收17.95億元，月減1.2%，年增13.5%，其中，來自授權遊戲、網路遊戲及商用遊戲機比重分別為69%、28%及3%，單月營業淨利10.57億元；前三季營收163.39億元，年增21.5%。

展望後市，鈊象日前表示，下半年將延續上半年成長動能，特別是網路遊戲授權部分，除了持續深耕東南亞市場，更將加大研發能量投注於歐美市場，導入全新產品線以實現市場多元化布局，預期授權營收將持續穩定成長。

法人預期，鈊象2025年至2026年來自授權遊戲營收可維持高成長，主要動能仍以東南亞授權為主。歐美授權方面，鈊象已於古拉索、希臘、馬爾他、羅馬尼亞、瑞典、英國和葡萄牙等國家取得執照，加拿大還在申請中，英國最快今年第4季會看到一些成果。

商用遊戲機方面，法人指出，美國和中國大陸為鈊象主要的兩大市場，中國大陸因消費能力下滑且競爭激烈，美國市場則因為關稅，因此今年整體商用遊戲機營收恐衰退。鈊象昨天股價收795元，下滑9元。