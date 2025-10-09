聽新聞
旺矽斥資近5億 收購德商ATV

經濟日報／ 記者朱子呈／台北報導

探針卡與測試設備廠旺矽（6223）昨（8）日宣布，董事會決議收購德國半導體自動化量測儀器系統整合商AutomatisierungsTechnik Voigt GmbH（ATV）100%股權，交易總金額1,400萬歐元（約新台幣4.99億元），以自有資金支付。

旺矽昨天並公布9月營收11.24億元，月減6.8%，年增12.7%；第3季營收34.1億元，再創單季新高，季增3.7%，年增25.1%；前三季合併營收95.35億元、年增33.01%，反映AI伺服器與ASIC相關測試需求強勁帶動下，營運動能延續。

至於收購德商ATV案，旺矽說明，於9月24日取得德國經濟部外國直接投資（FDI）核准函，收購基準日訂於11月1日。旺矽表示，此案可就近服務歐洲大客戶，強化在地技術支援與通路，提升交付效率並擴大接單半徑，對長期營收成長具正面助益。

ATV位於德國半導體重鎮德勒斯登，為量測系統整合服務公司，協助客戶打造整合式量測平台，並與多家國際級精密量測設備商合作。

