健喬9月合併營收年增21% 揚秦9月營收年增19%

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

製藥大廠健喬（4114）昨（8）日公布9月合併營收5.38億元，年增21.7%，創下同期新高紀錄；累計今年前九月合併營收達45.9億元，年增13.7%。

健喬表示，推升今年前三季營收成長動能的主要治療領域之一為心血管，相關產品營收呈雙位數成長。

在海外市場布局方面，健喬香港9月延續今年的高成長，此外，健喬已於9月完成設立韓國子公司。

【記者嚴雅芳／台北報導】揚秦（2755）昨（8）日公布9月營收2.60億元，年增19.6%，創同期新高、單月歷史第三高紀錄。

今年第3季營收7.88億元，年增17.7%，主要受惠於營運規模擴大及餐飲暑期旺季。

揚秦累計今年前三季營收22.21億元，較去年同期成長19.9%，亦續創同期新高。

展望第4季，揚秦將加速展店，持續擴大營運規模。

營收

健喬9月合併營收年增21% 揚秦9月營收年增19%

