聽新聞
0:00 / 0:00

富強鑫9月營收年增54% 亞力增27%

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

塑膠射出機製造龍頭富強鑫（6603）昨（8）日公告營收9月營收為5.6億元，創歷史單月新高紀錄，年增54.5%、月增20.6%；累計今年前九月營收達33.12億元，年增9.6%。

富強鑫指出，9月份營收增加主要受惠於大陸廠的大型設備訂單陸續出貨認列貢獻。富強鑫已從設備供應商，轉型為「智慧製造×永續成型」解決方案供應商。

【記者林政鋒／高雄報導】亞力（1514）昨（8）日公告9月營收8.8億元，年增27%；累計今年前九月營收74億元，年增19%。目前亞力獲台電大單挹注，後市看俏。

亞力指出，目前在手訂單達百億元以上，訂單能見度至少三到四年。另外，上半年已經認列靜態同步補償器20億元訂單約兩成的工程進度，下半年預計再認列約四成。

營收 台電

延伸閱讀

彰銀統籌主辦遠東機械新台幣40億元聯貸案 見證台灣隱形冠軍轉型之路

前中超「帥門將」轉型拍短劇 嘆：能慢慢養活自己了

14家魚行訪日豊洲與築地市場 謝國樑：崁仔頂將轉型品牌經營

憶聲轉型三支柱 發威

相關新聞

鈊象9月每股稅前賺3.74元

遊戲股王鈊象昨（8）日公告自結9月稅前盈餘10.54億元，每股稅前盈餘3.74元，較8月自結每股稅前盈餘4.24元下滑。

旺矽斥資近5億 收購德商ATV

探針卡與測試設備廠旺矽（6223）昨（8）日宣布，董事會決議收購德國半導體自動化量測儀器系統整合商Automatisie...

夠麻吉8月 EPS 0.19元

票券平台商夠麻吉（8472）近期股價多次達注意交易資訊標準，昨（8）日應主管機關要求，公布自結8月歸屬母公司業主淨利33...

富強鑫9月營收年增54% 亞力增27%

塑膠射出機製造龍頭富強鑫（6603）昨（8）日公告營收9月營收為5.6億元，創歷史單月新高紀錄，年增54.5%、月增20...

健喬9月合併營收年增21% 揚秦9月營收年增19%

製藥大廠健喬（4114）昨（8）日公布9月合併營收5.38億元，年增21.7%，創下同期新高紀錄；累計今年前九月合併營收...

金雨9月合併營收年增164% 近20年高點

博弈機與自動販賣機龍頭廠金雨（4503）公布9月合併營收0.76億元，年增164.8%，連八個月呈年月雙增走勢；累計前三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。