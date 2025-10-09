聽新聞
0:00 / 0:00
富強鑫9月營收年增54% 亞力增27%
塑膠射出機製造龍頭富強鑫（6603）昨（8）日公告營收9月營收為5.6億元，創歷史單月新高紀錄，年增54.5%、月增20.6%；累計今年前九月營收達33.12億元，年增9.6%。
富強鑫指出，9月份營收增加主要受惠於大陸廠的大型設備訂單陸續出貨認列貢獻。富強鑫已從設備供應商，轉型為「智慧製造×永續成型」解決方案供應商。
【記者林政鋒／高雄報導】亞力（1514）昨（8）日公告9月營收8.8億元，年增27%；累計今年前九月營收74億元，年增19%。目前亞力獲台電大單挹注，後市看俏。
亞力指出，目前在手訂單達百億元以上，訂單能見度至少三到四年。另外，上半年已經認列靜態同步補償器20億元訂單約兩成的工程進度，下半年預計再認列約四成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言