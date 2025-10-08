益張營收／9月1.13億元、年減15.9% 第4季旺季營運有望恢復成長

快訊

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

全球商用置物設備大廠益張（8342）8日公布9月合併營收1.13億元，月減17.5%、年減15.9%；累計前九月合併營收11.75億元、年減2.7%。法人說，第4季為傳統旺季，歐盟客戶在長假結束後開始加大需求訂單，有望帶動營運恢復成長。

益張指出，9月營收下滑，主要為歐洲市場因企業客戶在夏季普遍安排長假，導致訂單確認及出貨時程順延，影響短期營收認列。其次，部分北美客戶上半年備貨庫存較高，使得近期新訂單動能相對趨緩。

益張強調，雖然短期營收受到季節性及政策性因素影響，但隨著部分製程逐步委外，可望有效提升相關產品的產能，且主要原料近期價格已降至近十年低點，將於第4季開始使用相對低價原物料，可望將進一步降低生產成本。

至於新台幣匯率波動的影響，益張在新台幣匯率30元以下時，有保留大部分美金，近期台幣回貶，有助於第2季帳列業外匯兌損失回沖。

展望第4季，進入益張傳統出貨旺季，目前歐盟客戶在長假結束後開始加大需求訂單，加上北美客戶下單仍維持正常水準，因此樂觀看待第4季營收維持穩健的營運表現。

