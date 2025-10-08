旺矽營收／9月11億元、第3季34億元創高 收購德國 ATV 攻歐洲測試版圖

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

探針卡與測試設備廠旺矽（6223）8日公布9月營收11.24億元，月減6.8%、年增12.7%；第3季營收達34.1億元，季增3.7%、年增25.1%，單季再創歷史新高。累計1-9月營收95.35億元、年增33.01%，在AI伺服器與ASIC相關測試需求帶動下，動能延續。

公司同日宣布，董事會決議收購德國半導體自動化量測儀器系統整合商 AutomatisierungsTechnik Voigt GmbH（簡稱ATV）100%股權，交易總金額1,400萬歐元（約新台幣4.99億元），以自有資金支付。旺矽說明，已於9月24日取得德國經濟部外國直接投資（FDI）核准函，收購基準日訂於11月1日。

ATV位於德國半導體重鎮德勒斯登（Dresden），為量測系統整合服務公司，協助客戶打造整合式量測平台，並與多家國際級精密量測設備商合作，包括Keithley Instruments、Keysight、MPI-AST、Celadon Systems等。旺矽表示，此案可就近服務歐洲大客戶，強化在地技術支援與通路，提升交付效率並擴大接單半徑，對長期營收成長具正面助益。

展望後市，旺矽受惠 AI／HPC 帶動的測試需求，MEMS 探針卡滲透率持續提升，單價與良率同步改善，毛利結構有望進一步上修；CPO 等新世代封裝測試方案已與客戶合作驗證，待量產時程明朗可望轉化為新訂單；同時配合擴產與併購德國據點強化在地技術與交付效率，預期可縮短開發到量產時程、擴大歐洲與國際客戶滲透，延長成長曲線。

