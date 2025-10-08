金雨營收／9月0.76億元、年增164.8% 改寫20年來新高紀錄

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

博弈機與自動販賣機龍頭廠金雨（4503）8日公布9月合併營收0.76億元，年增164.8%，連八個月呈年月雙增走勢；累計前三季合併營收5.25億元、年增131.7%，單月及累計合併營收同創近20年來新高。

金雨第3季合併營收2.24億元，季增23.7%、年增198.6%，創單季營收歷史新高。展望第4季，法人估，隨著新產能持續開出，營運可望維持逐月增溫。

金雨受惠博弈機客戶持續增加訂單，尤其東南亞等非美國區市場訂單暢旺，目前能見度已看到2026年第4季，而新承租的彰濱廠正加速擴增產線並加班趕工，第3季每月產能達2,500台，增幅逾六成。

受惠美國關稅新政帶動急單效益，金雨來自博弈機與彩票機大客戶訂單大增，向大股東大宇（1445）承租的彰濱工業區廠房，目前已建置3條組裝產線，另2條組裝線也在趕工中。法人估，金雨今年博弈機與彩票機出貨量可達1萬台，明年有望倍增至2萬台。

除了博弈機訂單大增，有關自動販賣機必須開發票、採用新冷媒等新法規也即將上路，預期將帶動新一波換機潮，並在2026年放量。金雨最近已陸續接獲客戶詢單，彰濱廠近期將規劃一條自動販賣機產線，以因應未來市場需求。

另外，市場也傳出金雨將與錦明（3230）合作投入無人機生產。錦明近期推出「VIPER」無人機，而錦明的大股東大宇，又是金雨的大股東，未來錦明的無人機可望交由金雨向大宇承租的彰濱工業區廠房生產出貨。

據了解，國防部稍早宣布，將啟動近5萬架五款無人機標案，身為「台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）」成員的錦明，也計畫參與競標。另一方面，錦明的無人機現正陸續送樣測試中，預期最快今年底就有機會出貨，貢獻營收。

錦明去年8月初與創未來科技簽約合作協議，宣告錦明成為創未來「無人機防禦系統」的經銷商，雙方將攜手進一步拓展無人機市場版圖。

錦明最近在其公司官網中，大秀最新研發的高性能自殺無人機「VIPER」，強調符合美國《國防授權法案（NDAA）》規範，採用去紅化供應鏈策略，致力於擺脫對中國大陸市場與技術的依賴，確保產品安全性與可靠性。

