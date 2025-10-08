富邦證券輔導金色三麥完成競拍、承銷價101元 全台市場版圖再擴張

富邦證券輔導的金色三麥（7757）公司，8日完成競價開標。本次競價拍賣股數為1,484千股，最低得標價格為每股新台幣128.56元，最高得標價格為每股145元，得標加權平均價格為每股131.28元，承銷價訂為101元。

同時，本次亦將辦理公開申購，股數為521千股，申購價格為101元，公開申購期間至10月9日，10月14日公開抽籤，預計10月20日掛牌上櫃。

金色三麥以「餐酒雙引擎」模式結合精釀啤酒與多元餐飲體驗，形成市場獨特定位。公司計畫明年拓展至六都以外市場，將打造結合餐酒館、火鍋及台式料理的複合型門店，從休閒延伸至日常餐飲，提供多元消費場景。

憑藉自有工廠製造優勢，公司能快速將創新產品導入市場，並透過多品牌策略，涵蓋精釀啤酒、餐酒館、火鍋及台式料理，擴大客群並提升營收結構。

自2022年起，金色三麥近三年營業收入分別為14.98億、19.47億、22.04億，年複合成長率達21.19%；稅後淨利分別為1.22億元、2.31億元、2.21億元；每股盈餘分別為5.62元、10.54元、10.01元，展現穩健的獲利能力。

公司透過食材比價、集中採購與製程控管，有效掌控成本，毛利率連三年維持五成以上，分別為54.88%、56.18%及55.27%，營運表現亮眼。

富邦證券副總經理徐傳禮表示，金色三麥積極推進全通路布局，涵蓋便利商店、大型量販、百貨及機場，提升品牌觸及率與消費便利性。

同時，公司導入智慧打酒牆及酒精交易所互動科技，營造沉浸式消費體驗。未來，金色三麥將以創新與市場擴張驅動成長，開創多元營收動能，逐步在餐飲與精釀啤酒市場擴大市占率。