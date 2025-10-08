健喬營收／9月5.38億元 月增7%、年增21.7%創歷史同期新高

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

健喬（4114）8日公布9月合併營收5.38億元，較上月成長7%，較去年同期成長21.7%，創下歷史9月最佳成績。累計今年1至9月合併營收達45.9億元，也較去年同期成長13.7%。

健喬表示，推升健喬今年前三季營收成長動能的主要治療領域之一為心血管，在去年取得多張藥品許可證後，相關產品營收呈雙位數成長。

在其他產品事業群方面，健喬透過引進優質產品及積極參與多方學術研討會與各領域專家交流等方式，強化健喬於癌症/腫瘤治療領域的專業形象與市場定位，亦為癌症/腫瘤治療領域的產品銷售帶來高雙位數成長。

在海外市場布局方面，健喬香港9月延續今年的高成長，在糖尿病治療領域擁有亮眼表現，更首度參與香港的糖尿病學術領域的年度盛事-第27屆「糖尿病及心血管疾病因素－東西方共同關注」研討會，讓超過千名的糖尿病治療領域專家更加認識健喬信元的優秀產品。

此外，健喬已於9月完成設立韓國子公司，未來將積極開發韓國市場，成為海外市場成長的新動能。

展望未來，公司仍將秉持穩健經營的原則，持續推動自身成長，策略聯盟，持續購併等中長期發展策略，積極強化產品線多元化，擴大合作夥伴網絡，以因應全球醫藥市場的轉變與需求。

營收 糖尿病

