鉅橡營收／9月1.15億元、年增1.1％ 訂單能見度待十一長假後才明朗

專業絕緣材料大廠—鉅橡企業（8074）8日公告2025年9月合併營收新台幣1.15億元，年增1.1％；累計前九月合併營收9.8億元，年增3.6％。

該公司說明，9月營收受惠於中國大陸十一長假提前備貨需求，加上部分PCB產業供應鏈回流大陸生產，以及平價手機需求仍高等因素，帶動大陸市場銷量顯著成長，單月營收維持旺季水準，同時台灣市場在AI與HPC等應用需求持續增溫下，ABF、BT等高階載板需求挹注，推升9月合併營收較去年同期成長1.1％。

鉅橡進一步指出，目前整體PCB供應鏈仍受關稅議題牽動，部分廠商雖一度將產能轉移至東南亞，但因產品良率不佳，最終再度回流中國大陸生產，使鉅橡受惠相關需求，挹注整體營收表現，今年前三季中國大陸市場營收更較去年同期呈現雙位數成長，顯示PCB產業鏈在剛性需求支撐下仍維持穩健。

該公司指出，隨著時序進入第4季，電子業仍受關稅政策及傳統季節性需求變數影響，整體訂單能見度需待十一長假過後才能更加明朗。

該公司指出，台灣高科技、半導體與AIPC產業供應鏈具備競爭優勢，鉅橡將憑藉台灣生產基地的效率與彈性，持續依市場需求調整策略，並優化產品組合與製程，強化競爭力，推動營運穩健發展。