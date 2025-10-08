快訊

取締違停反遭撞！警開槍擊斃女乘客「得國賠逾700萬」 高院逆轉判免賠

經典動畫《獅子王》在台代工？宏廣撐起「東方迪士尼」 1場豪賭成財務惡夢

諾貝爾化學獎出爐！3學者共享殊榮 表彰「金屬有機骨架」貢獻

鉅橡營收／9月1.15億元、年增1.1％ 訂單能見度待十一長假後才明朗

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

專業絕緣材料大廠—鉅橡企業（8074）8日公告2025年9月合併營收新台幣1.15億元，年增1.1％；累計前九月合併營收9.8億元，年增3.6％。

該公司說明，9月營收受惠於中國大陸十一長假提前備貨需求，加上部分PCB產業供應鏈回流大陸生產，以及平價手機需求仍高等因素，帶動大陸市場銷量顯著成長，單月營收維持旺季水準，同時台灣市場在AI與HPC等應用需求持續增溫下，ABF、BT等高階載板需求挹注，推升9月合併營收較去年同期成長1.1％。

鉅橡進一步指出，目前整體PCB供應鏈仍受關稅議題牽動，部分廠商雖一度將產能轉移至東南亞，但因產品良率不佳，最終再度回流中國大陸生產，使鉅橡受惠相關需求，挹注整體營收表現，今年前三季中國大陸市場營收更較去年同期呈現雙位數成長，顯示PCB產業鏈在剛性需求支撐下仍維持穩健。

該公司指出，隨著時序進入第4季，電子業仍受關稅政策及傳統季節性需求變數影響，整體訂單能見度需待十一長假過後才能更加明朗。

該公司指出，台灣高科技、半導體與AIPC產業供應鏈具備競爭優勢，鉅橡將憑藉台灣生產基地的效率與彈性，持續依市場需求調整策略，並優化產品組合與製程，強化競爭力，推動營運穩健發展。

營收 鉅橡

延伸閱讀

緯穎營收／9月863億元、年增150% 第3季2,668億元創新高

胡連9月業績符合預期 法人估今年 EPS 9.9元

創意9月合併營收月大增三成 寫新猷

就市論勢／記憶體、PCB、電源 有潛力

相關新聞

富邦證券輔導金色三麥完成競拍、承銷價101元 全台市場版圖再擴張

富邦證券輔導的金色三麥（7757）公司，8日完成競價開標。本次競價拍賣股數為1,484千股，最低得標價格為每股新台幣12...

健喬營收／9月5.38億元 月增7%、年增21.7%創歷史同期新高

健喬（4114）8日公布9月合併營收5.38億元，較上月成長7%，較去年同期成長21.7%，創下歷史9月最佳成績。累計今...

鉅橡營收／9月1.15億元、年增1.1％ 訂單能見度待十一長假後才明朗

專業絕緣材料大廠—鉅橡企業（8074）8日公告2025年9月合併營收新台幣1.15億元，年增1.1％；累計前九月合併營收...

元太營收／9月31億元 月減4.6%、年增2.8%

電子紙大廠元太（8069）8日公告今年9月合併營收31.82億元，月減4.6%，年增2.8%。累計今年第3季合併營收10...

虎門營收／9月8,040萬元、年增22.08％ 創同期新高

虎門（6791）8日公告今年9月營收8,040萬元，較去年同期成長22.08％；累計前九月營收5.81億元，年增19.5...

友輝營收／9月2.57億元、年增7.6% 累計22.98億元創近年同期新高

光學膜廠友輝（4933）8日公告今年9月合併營收2.57億元，月增4.7%，年增7.6%；第3季合併營收7.72億元，季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。