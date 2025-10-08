元太營收／9月31億元 月減4.6%、年增2.8%

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

電子紙大廠元太（8069）8日公告今年9月合併營收31.82億元，月減4.6%，年增2.8%。累計今年第3季合併營收104.15億元，季減2%，年增13.3%。

元太累計今年前三季合併營收291億元，年增29.4%，為同期史上新高。今天股價上2.5元，成交量1,960張，收240元。

元太日前宣布，於指標性的永續行動獎項第五屆「TSAA台灣永續行動獎」以及第四屆「APSAA亞太永續行動獎」中表現亮眼，共囊括三座金獎、一座銀獎與一座銅獎。其中，為各縣市建立電子書閱讀器行動圖書館的公益專案「e啟讀出未來」，更是連續兩年獲得亞太永續行動獎金獎。

統計元太自2022年參賽以來，e啟讀出未來專案已贏得台灣及亞太永續行動獎共三座金獎，成為產業結合核心技術推動教育平權並創造社會共融影響力的典範。

元太科技董事長李政昊表示，實踐環境與社會的永續，是元太科技最核心的價值。從降低營運對生態的衝擊，到推動偏教育資源平權、智慧城市減碳，希望用電子紙技術為社會帶來長遠貢獻。元太科技團隊連續獲得台灣及亞太永續行動金獎肯定，不僅是對團隊努力的鼓舞，更再次印證元太對「永續與獲利齊步並進」的承諾。

