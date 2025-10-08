虎門營收／9月8,040萬元、年增22.08％ 創同期新高

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

虎門（6791）8日公告今年9月營收8,040萬元，較去年同期成長22.08％；累計前九月營收5.81億元，年增19.53％，單月與累計營收連續7個月同步創下同期新高。受美國對等關稅政策影響，企業因應產品研發、升級的CAE需求出現觀望跡象，不過虎門藉由近年積極多元布局效益，營收已連續33個月繳出年增成績。

虎門9月份營收主要來自半導體、電源供應器、天線/射頻模組、資料中心、伺服器、法人研發單位、濾材、重電設備、PCB廠，其中半導體產業涵蓋設備、IC設計、封測、功率元件等。AI應用加快各項終端產品換代，對CAE需求仍將持續持續成長，虎門也將AI應用導入CAE、CPC及工業4.0解決方案，協助客戶在研發、生產、管理上更有效率。

此外，矽光子CPO技術提升傳輸速度並改善功耗，應用於AI、資料中心儼然成形，虎門在矽光子產業的服務，從後段驗證往前推進到設計階段，提供客戶自晶片設計到投片的軟體配套一條龍服務，布局公司下個階段重要的成長動能，穩定擴大虎門的營運規模。

健喬營收／9月5.38億元 月增7%、年增21.7%創歷史同期新高

健喬（4114）8日公布9月合併營收5.38億元，較上月成長7%，較去年同期成長21.7%，創下歷史9月最佳成績。累計今...

鉅橡營收／9月1.15億元、年增1.1％ 訂單能見度待十一長假後才明朗

專業絕緣材料大廠—鉅橡企業（8074）8日公告2025年9月合併營收新台幣1.15億元，年增1.1％；累計前九月合併營收...

元太營收／9月31億元 月減4.6%、年增2.8%

電子紙大廠元太（8069）8日公告今年9月合併營收31.82億元，月減4.6%，年增2.8%。累計今年第3季合併營收10...

友輝營收／9月2.57億元、年增7.6% 累計22.98億元創近年同期新高

光學膜廠友輝（4933）8日公告今年9月合併營收2.57億元，月增4.7%，年增7.6%；第3季合併營收7.72億元，季...

揚秦營收／9月2.6億元創同期新高 第3季7.88億元登歷史新高

揚秦（2755）8日公布9月營收2.60億元，年增19.68%，創同期新高、單月歷史第三高紀錄。今年第3季營收7.88億...

