揚秦營收／9月2.6億元創同期新高 第3季7.88億元登歷史新高

揚秦（2755）8日公布9月營收2.60億元，年增19.68%，創同期新高、單月歷史第三高紀錄。今年第3季營收7.88億元，較去年同期成長17.71%，較第2季成長4.97%。

揚秦表示，第3季受惠於營運規模擴大及餐飲暑期旺季，再度締造單季歷史新高紀錄。累計今年前三季營收22.21億元，較去年同期成長19.91%，同創歷史新高。第4季將加速展店，持續擴大營運規模。

揚秦總經理林麗玲表示，9月適逢各級學校新學期開始，家庭支出增多，消費力相對於暑假略為疲弱，「麥味登」舉辦開學行銷活動，以套餐優惠增加門市來客與營收，「炸雞大獅」則是推出雞柳漢堡、薄脆雞翅等新品吸引新客嘗鮮。而受惠於節慶及連假效應，以聚餐為主的「涮金鍋」五家門市營收表現均亮麗，加上新品牌「檳城煎蕊」加入，多品牌持續為營運挹注動能。

展望後市，台北國際連鎖加盟創業大展——秋季展剛落幕，揚秦旗下主力加盟品牌「麥味登」及「炸雞大獅」詢問熱度不減，欲創業者對於深耕市場、穩定經營的品牌較具信心。林麗玲表示，以加盟為發展的「麥味登」與「炸雞大獅」將於第4季加快展店腳步；以直營為主的「涮金鍋」也將持續推進展店計畫，第4季至少有三家門市開幕營運，迎接秋冬火鍋旺季。

此外，由揚秦代理的馬來西亞知名品牌「檳城煎蕊」，繼首店9月1日在SOGO台北忠孝館開幕之後，第二家門市即將進駐位在台北車站旁的Q square京站時尚廣場B3美食街，預計11月1日開幕營運，將馬來西亞檳城的正宗美食呈現給台灣大眾。

截至目前，「麥味登」總店數929家，「炸雞大獅」海內外店數124家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數6家，「涮金鍋」店數5家，「檳城煎蕊」店數1家。