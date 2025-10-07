閎康9月營收5.06億元 再創單月歷史新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
閎康董事長謝詠芬。圖／閎康提供
閎康董事長謝詠芬。圖／閎康提供

半導體檢測大廠閎康（3587）公布9月營收為5.06億元，較去年同期成長11.92%，月增5.49%，再創單月營收歷史新高，累積前9月營收40.73億元，較去年同期成長6.66%，主要成長動能來自台灣以及日本實驗室客戶對於材料分析（MA）、故障分析（FA）之測試需求所帶動。

閎康表示，先進製程節點正由3奈米往2奈米邁進，晶圓代工龍頭2奈米製程將如期於2025年第4季開始量產，代工報價上看每片約3萬美元。儘管價格高昂，全球頂尖晶片大廠仍提早投片下單，搶先卡位2奈米產能。由於2奈米世代電晶體架構將由FinFET跨越至GAAFET，架構的轉變大幅推升MA與FA等半導體檢測的外包需求。

閎康多年深耕半導體檢測，在新竹與台南建構了完善的實驗室網絡，隨著大客戶2奈米製程如期量產、3奈米產能大幅開出，以及國際大廠積極投入AI晶片研發，預期客戶對MA與FA的需求將持續走高，為閎康後續營運增添強勁動能。

閎康自2019年在日本成立實驗室後，日本實驗室業績高速成長，可望成為閎康航向世界舞台的第三個獲利引擎。其中，北海道實驗室就近為新創晶片廠商提供MA與FA分析服務，近日大客戶傳出成功試產2奈米GAA架構晶片的好消息，並已啟動2奈米晶圓試驗生產線，並將量產目標訂在2027年下半年。閎康協助其診斷2奈米節點電晶體結構與材料問題，並提供從晶圓缺陷、元件截面到封裝界面的一站式分析服務，隨著客戶研發持續推進，預期未來數年日本先進製程檢測需求將持續帶動北海道實驗室業績增長。

此外，名古屋實驗室也傳來好消息，隨著半導體客戶群快速成長，閎康位於名古屋的第一座實驗室處於供不應求狀態，高階FA產能幾近滿載。為滿足2026年的新增需求，閎康將先針對名古屋現址進行產能擴充，目前已進入試機階段，待測試完成後，即可迅速投入服務，提高FA量能。

為提供整套完整的FA測試流程，閎康也規劃在名古屋新建第二座實驗室（亦為閎康在日本的第４座實驗室），目前正積極尋覓適合廠址，初步估計新廠將於2026年下半年開始貢獻營收，屆時閎康日本實驗室的分析產能將大幅提升。

