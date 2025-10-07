聽新聞
勤凱9月營收1.72億元 創歷史單月新高
電子材料大廠勤凱（4760）今（7）日公布9月營收為1.72億元，月增8.17%、年增1.71%，創歷史單月新高紀錄。同時，第3季累計營收4.83億元，季增、年增都突破雙位數，分別達11.57%、12.04%，隨客戶拉貨積極、加上匯率友善等有利因素，正向看待第3季獲利可望隨營運規模而擴大。
勤凱目前被動元件占營收九成以上，累計前九月營收為13.28億元，年增24.72%，成長幅度高於產業平均。
勤凱副董事長莊淑媛坦言，9月營收可以寫下歷史新高，除了銅膏產品出貨持續順暢外，銀膏方面，雖受國際銀價居高影響，一開始下游客戶拉貨動作仍趨於謹慎。不過，9月中下旬傳出美國政府面臨關門隱憂，聯準會可能持續降息，全球貴金屬行情受降息帶來的資金效應而持續走高，客戶對銀膏產品開始拉貨，相關產品自中下旬開始陸續出貨，且將延續至10月。因此，10月營收動能將受惠貴金屬走揚。
勤凱9月營收，已寫下連續29個月的年成長紀錄，顯示公司不斷追求成長，上季獲利可望明顯成長。
另外，由於AI需求持續擴增，下游客戶拉貨動作轉趨積極，加上部分新產品受到青睞，勤凱繼年中開始大量備料後，近期也已向日本等國際供應商洽妥明年將大幅成長的原料。銅漿產品維持穩定成長，合金膏等各項新產品繼續按計畫程序推動。
