快訊

顏正國肺腺癌逝世！蘇一峰：有症狀就醫多已末期 預防最好方法是它

非T17、18不可？轉向他國？改選T12？ 幫輝達解套 時間壓力大

聽新聞
0:00 / 0:00

暉盛11月掛牌創新板

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北報導

電漿設備研發製造商暉盛-創（7730）今（8）日舉行創新板上市前業績發表會，預計11月上旬在創新板掛牌。暉盛認為今年營收落底，明年半導體相關產品放量，加上玻璃基板趨勢成形，帶動玻璃基板相關設備明年下半年出貨成長，推升2026年營運升溫。

暉盛核心業務為電漿清潔、電漿蝕刻及電漿表面改質技術，累計今年前八個月營收2.99億元，年減7.3%；今年上半年稅後淨利1,515萬元，年減61.6%，每股純益0.44元。

暉盛看好2026玻璃基板市場進入最關鍵的成長期，預估上游、中游與下游相關客戶採用的電漿設備都將出貨，加上先進封裝、晶圓再生等相關客戶，明年整體營運勢將較今年大幅成長。

暉盛董事長宋俊毅表示，除核心業務外，也跨足真空電漿、常壓電漿及高效電漿火焰的完整技術平台，應用於清洗、蝕刻、去膠渣、極化、鍍膜前處理與高溫裂解等製程。具備對氣體組成、腔體壓力等多重參數的精準控制能力。

創新板 營收

延伸閱讀

3生肖未來2年迎巔峰！屬蛇最被看好 靠「直覺」翻轉事業運

高麗菜種植過量11月恐供過於求 仍有農民「賭一把」指望撿紅盤

OPEC+傳已同意11月再增產 每日產量提高13.7萬桶

10月放三大連假超爽？網揭殘酷真相 上班族崩潰：根本沒比較輕鬆！

相關新聞

太醫第3季營收登峰

醫材廠太醫（4126）昨（7）日公告9月合併營收2.13億元，年增25.6%，創下同期新高；隨著7、8月營收均穩居2億元...

閎康9月營收月增5% 檢測需求熱

半導體檢測大廠閎康（3587）昨（7）日公布9月營收5.06億元，創新高，月增5.5%，年增11.9%；前三季營收40....

暉盛11月掛牌創新板

電漿設備研發製造商暉盛-創（7730）今（8）日舉行創新板上市前業績發表會，預計11月上旬在創新板掛牌。暉盛認為今年營收...

昇達科9月營收月增15% 低軌衛星助陣

昇達科（3491）昨（7）日公布9月營收1.91億元，月增15%，年減10.6%。受惠低軌衛星訂單持續增溫，9月來自低軌...

緯軟9月業績 衝破10億元

緯創集團旗下緯軟（4953）受惠主要客戶需求穩健與新業務布局成果，9月營收衝上10.5億元，月增6.4%，年增19.1%...

櫃買新兵 惠民實業來勁

櫃買市場再添新兵，全台水利及汙水廠代操作隱形冠軍—惠民實業（6971）近期以承銷價32.2元正式上櫃掛牌。昨（7）日收在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。