緯軟9月業績 衝破10億元

緯創集團旗下緯軟（4953）受惠主要客戶需求穩健與新業務布局成果，9月營收衝上10.5億元，月增6.4%，年增19.1%，單月營收首度突破10億元大關，創新高，帶動今年第3季及前三季累計營收均同步改寫歷史紀錄。

緯軟今年第3季合併營收為29.9億元，季增9.7%，年增14.3%，創單季新高；前三季累計合併營收83.5億元，年增10.5%，亦登頂。

緯軟表示，2025年營收穩健成長，互聯網產業客戶持續推動營收增長，年增近四成；台灣在半導體相關客戶帶動下，表現突出，成長力道顯著。

緯軟未來營運以「雙軸成長策略」為核心，一方面專注營運卓越，確保持續穩健成長並透過AI加速價值提升；另一方面積極開拓新興產業，聚焦半導體領域，服務範疇自IT、OT延伸至IC設計，以差異化服務強化全球布局，打造長期競爭優勢。

半導體目前只占緯軟營收比重約5%，但預計占比會持續提升，半導體及AI等毛利率較高的業務比重成長，將帶動緯軟整體毛利率向上。

緯軟今年上半年營收產業別比重來看，互聯網34%、IT高科技22%、金融19%、新能源11%、製造7%、其他7%，互聯網比重持續成長，新能源出現明顯下滑。緯軟預計互聯網產業動能將持續到下半年，除了既有訂單外，公司今年上半年拿下三個新客戶也帶動下半年業績。

緯軟最大市場為中國大陸，營收占比72%、台灣16%、日本7%、歐美及其他5%。緯軟先前表示，今年執行穩健策略，強化客戶結構，並積極投入其他市場，在台灣半導體領域業務表現強勁，已簽下好幾家大客戶，日本市場下半年預計維持穩定成長軌道。