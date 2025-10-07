全球低軌衛星密集部署 昇達科9月營收月增15%

快訊

中央社／ 台北7日電

昇達科受惠於全球低軌衛星建置進入密集部署階段，市場對高頻通訊元件與波導模組需求急速攀升，昇達科今天公布9月營收新台幣1.91億元，月增15%。

昇達科表示，隨著低軌衛星通訊應用加速推進，受矚目的國際業者均已展開高密度的衛星部署計畫，不僅凸顯產業成長潛能，也為天線、射頻模組、製造代工等供應鏈釋放龐大契機。

昇達科說明，9月合併營收較去年同期減少10.55%，因去年營收中包含子公司正通科技的營收，今年自6月起合併營收已不含正通科技，比較基準有所差異；若純就低軌衛星營收增長變動而言，9月營收較8月增加16%、年增9%；低軌衛星產品的成長動能也是推升昇達科8月、9月營收連續成長的最大推力。

昇達科統計，今年1至9月低軌衛星產品營收占比達53.5%，明顯高於去年同期及去年度約42%至43%的水準；而9月營收中的低軌比重更進一步躍升達到58.3%，成長動能與年初展望相符。

昇達科說明，低軌衛星客戶於8月、9月下單金額已超過4億元，顯示主要客戶在衛星布建計畫已進入加速期，第4季相關出貨動能可望進一步放大。

觀察整體趨勢，昇達科指出，低軌衛星產業正快速由技術驗證走向規模化布建，無論是直接通訊應用、地面閘道建置或高頻通訊模組需求，皆呈現倍增態勢。

昇達科表示，隨著主要國際業者啟動衛星量產與頻繁發射，包含天線、波導與射頻模組在內的精密製造供應鏈將迎來新一輪成長契機。

