昇達科9月營收月增15% 低軌衛星助陣

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

昇達科（3491）昨（7）日公布9月營收1.91億元，月增15%，年減10.6%。受惠低軌衛星訂單持續增溫，9月來自低軌衛星貢獻營收占比達58.3%，法人看好，10月出貨放大，低軌衛星貢獻營收可望較9月成長五成。

昇達科9月營收呈現年減，公司指出，去年營收包含子公司正通營收，今年6月起合併營收不含正通科技，基準不同。昇達科第3季營收4.83億元，季減6%，年減24.4%；累計前九月營收16.18億元，年減6%。

全球低軌衛星業者建置進入密集部署階段，市場對高頻通訊元件與波導模組需求急速攀升。昇達科表示，受惠於國際衛星計畫的持續推進，低軌衛星應用相關產品出貨表現強勁，9月來自低軌衛星營收月增16%、年增9%，貢獻營收占比來到58.3%，前九月低軌衛星產品營收占比達53.5%，明顯高於去年同期42%至43%水準。

昇達科指出，低軌衛星客戶於8、9月兩個月下單金額已超過4億元，主要客戶在衛星布建計畫進入加速期程，第4季相關出貨動能有望延續高檔並進一步放大。

法人持續看好昇達科低軌衛星營收，10月相關營收有機會月增50%以上，低軌衛星產業逐漸規模化布建，直接通訊應用、地面閘道建置、高頻通訊模組需求皆呈現倍增態勢，將迎來新一輪成長契機。

