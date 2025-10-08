健喬收購健亞 未達門檻
製藥廠健喬（4114）今年9月中旬宣布將公開收購另一家同業藥廠健亞生技，擬以每股現金24元收購15%至30%健亞股權，但是截至昨（7）日收購屆滿，健喬宣布本次參與應賣數量為4,578,348股，未達最低收購數量的17,233,130股，本次公開收購條件未成就。
針對健喬公開收購健亞未能達到最低15%門檻的訊息，健亞董事長陳正昨日回應，自己是暫時鬆了一口氣。健亞董事會日前曾決議辦理私募普通股案，以最高發行股數不超過8,000萬股，要引進資金與夥伴資源做為反制健喬的動作，陳正表示，將等下一次董事會召開再評估後續腳步，但健亞創新發展的方向並不會改變。
健喬表示，儘管此次公開收購未能完成，但本次事件不影響既有業務推展與財務狀況，公司也仍將秉持穩健經營的原則，持續推動自身成長，積極強化產品線多元化。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言