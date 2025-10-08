健喬收購健亞 未達門檻

製藥廠健喬（4114）今年9月中旬宣布將公開收購另一家同業藥廠健亞生技，擬以每股現金24元收購15%至30%健亞股權，但是截至昨（7）日收購屆滿，健喬宣布本次參與應賣數量為4,578,348股，未達最低收購數量的17,233,130股，本次公開收購條件未成就。

針對健喬公開收購健亞未能達到最低15%門檻的訊息，健亞董事長陳正昨日回應，自己是暫時鬆了一口氣。健亞董事會日前曾決議辦理私募普通股案，以最高發行股數不超過8,000萬股，要引進資金與夥伴資源做為反制健喬的動作，陳正表示，將等下一次董事會召開再評估後續腳步，但健亞創新發展的方向並不會改變。

健喬表示，儘管此次公開收購未能完成，但本次事件不影響既有業務推展與財務狀況，公司也仍將秉持穩健經營的原則，持續推動自身成長，積極強化產品線多元化。