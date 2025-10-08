安克+73% 土國訂單挹注

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

安克（4188）昨（7）日公告9月合併營收597萬元，年增73.9%，為今年以來營收新高。安克表示，主要是旗下安克呼止偵獲土耳其訂單貢獻所致；累計前三季安克營收2,537.2萬元，年減27.4%。

安克呼止偵積極與美國太平洋大學牙醫學院、史丹佛睡眠醫學中心以及瑞士臨床團隊展開研究，驗證其在牙科OSA（止鼾牙套）與HNS（舌下神經刺激器）治療篩檢的有效性，擴大產品價值，並在美國、歐洲、南美等國際市場積極布局。

安克表示，近期在美國已申請到新專利，也即將在史丹佛啟動使用「安克呼止偵®」的保險碼給付。歐洲方面，安克生醫與德國DeepC平台簽署NDA，啟動API整合，成功導入後有助串接更多歐美AI醫療平台；在南美的巴西愛因斯坦醫院，預計啟動100例臨床實證研究，成為南美區域標竿案例。

