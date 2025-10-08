女性創業 創櫃板助攻

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心受邀出席經濟部中小及新創企業署近日舉辦的「女性創業飛雁計畫—美國市場投資機會說明會」，分享「創櫃板」資源，協助女性創業家與新創企業強化經營體質，布局全球市場。

櫃買中心表示，期待透過創櫃板，協助更多新創及女性創業企業建立資本市場觀念，累積能量，並持續深化與國際市場的連結，協助企業站上國際舞台，創造成長新契機。

「女性創業飛雁計畫」目標是協助女性創業者鏈結國際資源、提升經營能量，並透過多元培力課程與實務交流，支持女性企業家跨足海外市場。

此次「美國市場投資機會說明會」，特別邀請亞利桑那州、西維吉尼亞州及懷俄明州代表，分享各州投資環境、政策優惠及落地資源，協助中小企業評估前進美國市場的潛在優勢與未來挑戰。

櫃買中心新創發展部組長何藹然於活動中介紹「創櫃板plus」機制，說明櫃買中心是具備國際知名度的證券交易所，櫃買中心創櫃板則是輔導新創及中小企業進入資本市場的平台，企業只需具備創新性與成長潛力，即可申請登錄，並透過櫃買中心媒合天使投資人、創投機構與法人資金，協助企業募資、擴展市場。

更重要的是，創櫃板提供專業輔導團隊，協助企業建立公司治理、財務制度與法令遵循，可強化企業經營體質並提升品牌知名度，為企業進軍國際市場奠定良好基礎。

櫃買中心 天使投資 創櫃板

