快訊

顏正國肺腺癌逝世！蘇一峰：有症狀就醫多已末期 預防最好方法是它

非T17、18不可？轉向他國？改選T12？ 幫輝達解套 時間壓力大

大田9月營收年增43% 接單熱

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

高爾夫球具代工大廠大田（8924）昨（7）日公布9月營收，受益為美系品牌商新訂單產品出貨，單月營收上攻至4.5億元，年增43.6%；累計前九月營收約32.4億元，年減約11%。

大田指出，目前接單達滿載水準，營運將逐季上攻；而越南自建的新廠力拚提前明年初投產，可為營運進一步加持。

大田指出，因應美系品牌商希望降低地緣風險的期盼，該公司去年啟動越南投資案，除規劃以自購的6萬多平方公尺土地，興建2棟樓地板面積各有2萬多平方公尺的A廠外，並租用同工業區內一座B廠現有廠房營運。

其中，B廠今年6月完成設備安裝，7月進行試營運後，8月開始為美系品牌商出貨新品，預計每月最高產能為10萬支，而隨著客戶需求正提升出貨量，挹注上月營收表現。9月營收達4.5億元，年增43.6%；第3季合計營收達13.59億元，年增8.1%，為一年來的單季新高，較今年第1季營收成長55.2%，也較第2季營收成長34.6%，呈現逐季走高。

該公司並指出，在A廠方面，目前工程進度也相當順利，上月底剛封頂，預定10月可望完成主體設備，力拚明年初開始量產，未來月產能規劃為30萬支。

大田強調，對於越南新廠，近期美日系客戶絡繹不絕前往參觀，均表達強烈合作意願，希望明年能擴大下單範圍，新廠營運可期。

大田重申擴張越南產能的同時，現有的大陸江西廠仍為公司重要生產據點，未因轉單策略而被邊緣化。江西廠擁有完整的生產線與管理系統，未來將主力供應日本、歐洲等非美國市場，與越南廠區同步作為分工互補的全球製造體系。

法人指出，依據R&A與美國National Golf Foundation報告，3023年高爾夫的下場人次較疫情前的2019年比較成長了20%。2024年的前九個月又比2023年的同期成長約1.7%，整體高爾夫參與人口穩定維持在一定高峰，並未隨著疫情結束而有所衰退。這顯示高爾夫產業在美國正值方興未艾的熱潮，有利業界營運發展。

營收 越南

延伸閱讀

越南不銹鋼傾銷有望進入調查階段 唐榮、燁聯、華新轉機來了

大田海外廠 拚提前投產

豐祥 明年首季展望向上

越南來台大學生持BB槍搶超商、持刀傷警 校方回應了

相關新聞

太醫第3季營收登峰

醫材廠太醫（4126）昨（7）日公告9月合併營收2.13億元，年增25.6%，創下同期新高；隨著7、8月營收均穩居2億元...

閎康9月營收月增5% 檢測需求熱

半導體檢測大廠閎康（3587）昨（7）日公布9月營收5.06億元，創新高，月增5.5%，年增11.9%；前三季營收40....

暉盛11月掛牌創新板

電漿設備研發製造商暉盛-創（7730）今（8）日舉行創新板上市前業績發表會，預計11月上旬在創新板掛牌。暉盛認為今年營收...

昇達科9月營收月增15% 低軌衛星助陣

昇達科（3491）昨（7）日公布9月營收1.91億元，月增15%，年減10.6%。受惠低軌衛星訂單持續增溫，9月來自低軌...

緯軟9月業績 衝破10億元

緯創集團旗下緯軟（4953）受惠主要客戶需求穩健與新業務布局成果，9月營收衝上10.5億元，月增6.4%，年增19.1%...

櫃買新兵 惠民實業來勁

櫃買市場再添新兵，全台水利及汙水廠代操作隱形冠軍—惠民實業（6971）近期以承銷價32.2元正式上櫃掛牌。昨（7）日收在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。