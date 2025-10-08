櫃買新兵 惠民實業來勁

櫃買市場再添新兵，全台水利及汙水廠代操作隱形冠軍—惠民實業（6971）近期以承銷價32.2元正式上櫃掛牌。昨（7）日收在37.55元，2日掛牌以來共計三個交易日，股價上漲16.6%。

惠民實業主要從事水處理操作維護、水處理工程承攬及廢棄物處理等業務；2023、2024年度及2025年上半年度營收分別為19億元、21億元及11億元，每股稅後純益（EPS）分別為2.97元、2.71元及0.85元。

惠民實業成立於1997年，公司命名取自「嘉惠於民」的寓意，並秉持著此理念，致力於台灣環保水利工程，主要從事水處理操作維護、水處理工程承攬及廢棄物處理等業務，提供汙水處理廠、再生水廠及高級淨水廠等水利設施之新建統包工程及代操作維護服務，經營團隊具備紮實且專業的環工技術，公司業務範圍遍布全台，服務對象為各縣市政府機關及國營企業，累積多年的實務經驗，目前為國內市占率最大的水利及汙水廠代操作廠商。

惠民實業近年協助台南市政府完成國內首座以換水方式提供再生水的仁德再生水廠，採用仿碳交易概念延伸開創「以水換水」模式，提供再生水資源予產業使用，不僅可增加水資源利用率，並可兼顧環境永續發展，達成節能減碳目標。

櫃買中心表示，惠民實業透過整合上下游產業鏈，積極拓展包括薄膜清洗及污泥處理等業務領域，這些業務不僅符合環保需求及循環經濟趨勢，也將進一步強化公司在水資源產業的競爭優勢。

惠民實業上櫃掛牌以後，將有利於提高公司知名度、籌集資金及吸引人才，以增強公司競爭力，相信在資本市場資源助攻之下，將可加速綠能環保產業之發展，並期待有更多優質綠能環保產業公司加入櫃買家族行列。