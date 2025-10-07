健喬公開收購股權未達最低門檻 健亞董座直呼：暫時鬆了一口氣

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
健亞生技董事長陳正。聯合報系資料照
製藥廠健喬（4114）今年9月中旬宣布將公開收購另一家同業藥廠健亞生技（4130），擬以每股現金24元收購15%至30%健亞股權，但是截至7日收購屆滿，健喬宣布本次參與應賣數量為4,578,348股，未達最低收購數量的17,233,130股，本次公開收購條件未成就。

針對健喬公開收購健亞未能達到最低15%門檻的訊息，健亞董事長陳正也在第一時間回應，自己是暫時鬆了一口氣。健亞董事會日前曾決議辦理私募普通股案，以最高發行股數不超過8,000萬股，要引進資金與夥伴資源作為反制健喬的動作，陳正表示，將等下一次董事會召開再評估後續腳步，但健亞創新發展的方向並不會改變。

健喬表示，儘管此次公開收購未能完成，但本次事件不影響既有業務推展與財務狀況，公司也仍將秉持穩健經營的原則，持續推動自身成長、策略聯盟、持續併購等中長期發展策略，積極強化產品線多元化，擴大合作夥伴網絡，以因應全球醫藥市場的轉變與需求。

健喬日前表示，公開收購健亞的目標是希望整合力量發揮綜效，提升台灣本土製藥產業競爭力。公司7日再度重申，除了強化台灣藥物的供應穩定之外，更相信台灣製藥產業的整合，不僅能進一步提升本土製藥產業的競爭力發揮綜效，更是確保生技製藥產業韌性、推動國際化的重要一步。

健喬信元董事長林智暉。聯合報系資料照
