長科9月營收逼近12億元優於預期 IC導線架本月起調漲

導線架大廠長科*（6548）今日公告，2025年9月合併營收為新台幣11.99億元，月增4.35％，年增14.33％，不僅續創今年單月新高，也是歷年同期最佳表現，並刷新自2022年9月以來單月高點。第3季合併營收為34.96億元，季增7.62％，優於先前法說會預期，為2022年第4季以來單季新高；累計前九個月合併營收為99.25億元，年增率12.56％。

長科表示，9月營收成長動能主要來自消費電子、網通與工控應用的強勁需求，帶動訂單穩健，支持公司營運持續走揚。9月營收改寫年度新高，同時受惠於新台幣兌美元匯率回落至合理區間，匯率壓力顯著減輕。憑藉產業需求與匯率環境的雙重助力，長科第3季營收表現優於預期，展現前3季逐季成長的態勢。

長科將於10月底舉行第3季法人說明會，公布第3季營運成果以及第4季營運展望。此次將以線上視訊形式舉行，方便投資人即時參與並提出問題，以增加互動交流，提升資訊透明度。長科表示，此舉主要考量在於滿足不同投資人的多元需求，提供更具彈性的參與管道，未來法人說明會將採取實體與線上交錯方式舉辦，兼顧國內外投資人及小股東的便利性，展現公司對投資人關係經營的重視。

另一方面，原物料市場波動也成為業界焦點。受貴金屬價格上揚影響，原物料成本持續攀升，對封裝材料造成顯著壓力。為因應成本變動，長科已於上周通知客戶，將調整LED導線架價格，並自2026年起生效；IC導線架售價也自2025年10月調漲。

由於原物料成本壓力仍在，長科亦不排除未來針對其他產品線進行價格調整的可能。身為半導體產業重要封裝材料製造供應商，在面對原物料成本攀升的情況下，長科認為，後續或將引發後段封裝產業的連鎖調整效應。