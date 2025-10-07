大田營收／9月4.49億元 月減7.39%、年增43.64%

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

大田（8924）9月合併營收4.49億元，月減7.39%，但比去年同期合併營收3.13億元，增加43.64%，第3季單季合併營收13.58億元，為一年來的單季新高，較今年第1季營收成長55.17%，也較第2季營收成長34.63%，呈現逐季走高，淡季不淡的業績表現。

大田表示，公司營運穩定，因應川普關稅影響，配合主要客戶的期待與需求積極進行越南建廠，目前建廠很順利，越南承租的新廠已順利投產出貨；自建的廠房原預計一年完工，也已提前完成本體建設，目前進展相當順利，可望提早投入量產。

大田指出， 最近前往越南新廠參觀的客戶，都表達強烈合作意願，日系客戶也表示會更密切合作，希望在自建廠房完工啟用後可以加大合作。

大田表示，將持續強化與客戶的協同合作，提供更優質的性能模擬與高附加價值的客製化設計製造服務，並持續推出創新產品，目前除已在江西贛州廠建構一座人員穩定，生產效率更好的高爾夫球具製造生產基地，新增投資越南廠，將提供客戶更有利的選擇，服務更多元客戶。

大田強調，提供客戶雙基地布局，能分散風險、降低關稅壓力，提升全球客戶的長期合作信心。

