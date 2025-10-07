系統電營收／9月3.11億元、月增21% 為同期新高

系統電（5309）9月營收3.11 億元，年增34.16%、月增21.24%，為同期新高，今年以來最佳。

累計今年前三季營收25.21億元，年成長7.4%，主要受惠工業強固電腦（IPC）、無人機、能源產品帶動。系統電表示，美國德州Plano新廠將於美國時間11月7日開幕，目前美國廠預計2026年第1季導入全自動化生產線，大幅縮短交期，就近供應AI伺服器客戶。

展望本季，法人預期，系統電在IPC與能源產品穩定貢獻，營收有望維持高檔水準，配合無人機專案進展與美國廠產線啟動，公司營運結構將更具多元性與成長彈性，全年營收可望優於去年。

系統電表示，近月營收穩健增長，主要關鍵來自IPC持續放量，加上無人機小量出貨，出貨動能逐季上升，占整體營收比重近三成。法人看好，全球工業運用對AI邊緣運算設備的算力需求逐步提升，包括美國大規模基礎建設方案IPC需求、工業偵察無人機需求持續釋出、工業遠程協作智慧眼鏡需求增溫，以及AI生態系統帶動工業電腦等邊緣運算裝置成長。

此外，近期無人機出貨開始挹注營收，系統電整合電控、電池、電機三大區塊，自主開發IPC、GCS（地面控制系統）、電池模組與影像系統等核心技術，現已與美國無人機領導廠商 Quantum Systems展開合作，進一步拓展公共安全、偵察巡檢等高階應用領域。