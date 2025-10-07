快訊

諾貝爾物理學獎出爐 3美國學者共獲殊榮

京華城案作證趁機「放冷箭」 柯文哲：檢察官搞到輝達不敢來了

TPBL／啦啦隊闕闕涉洗錢案 戰神「零容忍」終止合約

系統電營收／9月3.11億元、月增21% 為同期新高

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

系統電（5309）9月營收3.11 億元，年增34.16%、月增21.24%，為同期新高，今年以來最佳。

累計今年前三季營收25.21億元，年成長7.4%，主要受惠工業強固電腦（IPC）、無人機、能源產品帶動。系統電表示，美國德州Plano新廠將於美國時間11月7日開幕，目前美國廠預計2026年第1季導入全自動化生產線，大幅縮短交期，就近供應AI伺服器客戶。

展望本季，法人預期，系統電在IPC與能源產品穩定貢獻，營收有望維持高檔水準，配合無人機專案進展與美國廠產線啟動，公司營運結構將更具多元性與成長彈性，全年營收可望優於去年。

系統電表示，近月營收穩健增長，主要關鍵來自IPC持續放量，加上無人機小量出貨，出貨動能逐季上升，占整體營收比重近三成。法人看好，全球工業運用對AI邊緣運算設備的算力需求逐步提升，包括美國大規模基礎建設方案IPC需求、工業偵察無人機需求持續釋出、工業遠程協作智慧眼鏡需求增溫，以及AI生態系統帶動工業電腦等邊緣運算裝置成長。

此外，近期無人機出貨開始挹注營收，系統電整合電控、電池、電機三大區塊，自主開發IPC、GCS（地面控制系統）、電池模組與影像系統等核心技術，現已與美國無人機領導廠商 Quantum Systems展開合作，進一步拓展公共安全、偵察巡檢等高階應用領域。

營收 無人機 美國

延伸閱讀

烏克蘭無人機傳襲西伯利亞煉油廠 距前線逾2000公里

全球最低水準！台灣7月輸美有效關稅遠低於日韓 外媒分析關鍵在8月

無人機再闖挪威機場 歐洲掀集體焦慮 俄如預料否認涉入

美前官員：川普若表態反台獨 不符美利益

相關新聞

獨／健喬公開收購健亞股權 傳未獲得最低15%的收購門檻

健喬（4114）今年9月中旬宣布將公開收購健亞，擬透過公開收購方式，以每股現金24元收購15%至30%健喬股權，不過截止...

威剛9月營收52.44億元 衝上近19年來單月新高

記憶體模組大廠威剛科技9月搭上記憶體狂潮首班車，單月合併營收以52.44億元刷新近19年來單月新高。不但年增逾六成，同時...

光速火箭 引進能率當股東

台灣第一家IPO香水品牌光速火箭（7782）董事長陳冠愷表示，為強化資本體質，光速火箭已引進能率集團成為策略股東，藉此提...

正淩上月業績月增38% 散熱零件出貨旺

連接器廠正淩（8147）公布9月營收1.62億元，為單月次高，主要受惠水冷散熱零件出貨強勁，月增38.81%，年增42....

耕興本季營收向上

受惠AI智慧手機與高階網通檢測新品續升溫，網通檢測龍頭耕興（6146）看好本季營運可望持續優於第3季，明年首季也初步不看...

創新服務 三業務起飛

半導體自動化設備商創新服務（7828）在AI與HPC晶片需求爆發下，該公司的探針卡自動化設備、探針卡銷售與維修、銅柱模組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。