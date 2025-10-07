威剛9月營收52.44億元 衝上近19年來單月新高

記憶體模組大廠威剛科技9月搭上記憶體狂潮首班車，單月合併營收以52.44億元刷新近19年來單月新高。不但年增逾六成，同時也衝上歷史第三高點。威剛今年第3季合併營收也以144.88億元創歷史單季次高，年成長達55.19%，季增13.33%；累計今年前三季合併營收已達371.73億元，全年改寫歷史新猷可期。

展望後市，威剛董事長陳立白看好，今年第四季才是記憶體大多頭的起點，也是記憶體嚴重缺貨的開始，2026年產業榮景可期。陳立白表示，在AI軍備競賽的快速擴張下，全球大型雲端服務供應商(CSP)的剛性需求不僅讓未來DRAM、NAND Flash合約價續揚走強，也敲開了2026年記憶體產業景氣榮景大門。

陳立白指出，自8月下旬開始即感受到記憶體市況快速翻轉，全球大型CSP對明年的記憶體需求量遠高於預期，並提前下單鞏固明年貨源，使得上游原廠相繼傳出暫停報價並重新審視現有產能配置，陸續釋出立即漲價的訊息。加上目前正值AI應用模型從訓練走向推論，AI伺服器規模高速擴增，使得原本應用於PC及手機等系列產品的傳統記憶體產能遭到強大排擠，供貨已明顯縮減。公司看好2026年記憶體產業都將處於供貨吃緊，價格持續上升的強勢格局。

威剛9月合併營收月增5.24%達52.44億元，年增61.18%；其中DRAM營收貢獻達54.02%，SSD比重為27.85%，記憶卡、隨身碟與其他產品18.13%；累計今年前三季合併營收為371.73億元，年增22.9%。其中DRAM營收貢獻近6成為59.62%，固態硬碟（SSD）比重為27.25%，記憶卡、隨身碟與其他產品13.13%。