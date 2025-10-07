緯軟營收／9月突破10億元大關 第3季29.9億元同創新高、年增14.3%

緯軟（4953）7日公告自結2025年9月單月合併營收為10.5億元，月增6.4%，年增19.1%，單月營收首度突破10億元大關，寫下歷史新頁。

緯軟今年第3季合併營收為29.9億元，季增9.7%，年增14.3%；前三季累計合併營收83.5億元，年增10.5%。受惠於主要客戶需求穩健與新業務布局成果顯現，不僅9月份營收創高，第3季及前三季累計營收均同步改寫歷史紀錄，年增率均達雙位數，展現強勁成長動能。

緯軟表示，2025年營收穩健成長，互聯網產業客戶持續扮演推動營收增長的主要引擎，年增近四成；而台灣在半導體相關客戶帶動下，表現突出，成長力道顯著。

此外，遊戲產業的客戶數持續攀升，展現良好發展潛力。公司將持續深化與核心客戶的合作關係，並積極推進策略佈局，特別是在半導體領域的投入將進一步強化，預期在多元業務同步推進下，全年營收可望持續刷新營運紀錄。